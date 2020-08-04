شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار أجزاء من سور صنعاء القديمة المصنفة بالتراث العالمى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهارت أجزاء من السور الجنوبي لمدينة صنعاء القديمة، المصنفة على قائمة التراث العالمى، جراء الأمطار والسيول التى تضرب العاصمة اليمنية، منذ نحو أسبوعين.

وأكد سكان محليون، وفق وسائل إعلام يمنية، أن الأمطار الغزيرة تسببت فى تهدم أجزاء من سور صنعاء القديمة، الذى يعد معلماً تاريخياً مهماً ومن أهم الآثار الحضارية لليمن.

وأفادوا أن أحد المنازل القديمة المحاذية للسور والتابعة للمواطن فؤاد رزق، تهدم ونجت أسرته المكونة من 5 أفراد.

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انهيار سور صنعاء الأثرى

وتداول ناشطون صوراً توضح انهيارات السور من الداخل، مع دعوات للجهات المختصة، ولمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" للتدخل لإنقاذ السور كون مدينة صنعاء القديمة، من المعالم المدرجة ضمن التراث العالمي.

وأطلقت هيئة المدن التاريخية الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، نداء استغاثة لإنقاذ صنعاء القديمة من خطر الانهيار، وقالت إن بعض مباني المدينة القديمة "تعرضت لانهيارات شبه كلية جراء استمرار هطول الأمطار غير المسبوقة".



انهياؤ اجزاء من سور صنعاء

وأشارت الهيئة في بيان، إلى حدوث انهيارات جزئية للجدران الحاملة والأسقف في السور الشمالي والجنوبي من المدينة المصنفة على قائمة التراث العالمي منذ العام 1986.

يذكر أن الأمطار تسببت فى انهيار منازل في أحياء صنعاء القديمة ووفاة عدد من المواطنين، وباتت تهدد كثيرا من المنازل القديمة، نتيجة الإهمال وعدم الاهتمام بمجاري تصريف السيول منذ سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.





وعلى صعيد متصل، توفى وأصيب 5 مدنيين، جراء تهدم منزل في مديرية همدان، شمال غربي العاصمة صنعاء، جراء الأمطار الغزيرة.

وقالت مصادر محلية،وفق العربية، إن مياه الأمطار تسببت بانهيار أحد المنازل في منطقة وادي ظهر انهار على ساكنيه، مساء الاثنين، ما أدى إلى مصرع امرأتين، وطفل وإصابة امرأتين أخريين من عائلة واحدة، نُقلتا إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.