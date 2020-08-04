وسائل إعلام ليبية: وزير الدفاع الإيطالي يزور ليبيا غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة "العربية الاخبارية"، نقلا عن وسائل إعلام ليبية أن وزير الدفاع الإيطالي يزور ليبيا غدا. وفى سياق آخر، شدد وزير الدفاع الإيطالى لورينزو جويرينى، اليوم الثلاثاء، على أن الدفاع الأوروبى المشترك هو بالتأكيد هدف استراتيجى سعت إليه الحكومة الإيطالية دائما بقناعة وإلتزام، وأشار جويرينى -فى إفادة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي- إلى أن "مبادرات تعزيز الأمن المشترك وكذلك برامج الدعم ذات الصلة لتطوير الصناعات الدفاعية الوطنية تمثل فرصة نود تشجيعها ونحن ملتزمون بالاستفادة منها إلى أقصى درجة"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية. Advertisements وذكر وزير الدفاع الإيطالى أن "الطوارئ الصحية والاقتصادية الحالية والتطورات الجيوسياسية تأتى بمثابة تأكيد على أن الإدراك المشترك لنظام طموح للإدارة على المستوى الاوروبى أمرا ملحا للغاية، ومن الممكن تطويره أيضا باستخدام جميع الإمكانيات التى توفرها المبادرات الموجودة بالفعل بدءا من مبادرة التعاون الهيكلى الدائم فى مجالى الأمن والدفاع الموقعة فى عام 2017 بين 23 دولة أوروبية".

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