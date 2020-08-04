شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الثلاثاء، تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلي 61352 حالة. وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أنه جرى تسجيل تعافي 227 حالة جديدة لمصابين بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 55090 حالة، مشيرة إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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