وزير الصحة الكويتى: شفاء 587 حالة مصابة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 587 حالة من فيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المتعافيين في البلاد إلى 60 ألفًا و326 حالة.

وأضاف الصباح - في بيان صحفى اليوم الثلاثاء "أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات، وسيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

وكان وزير الصحة الكويتي قد أعلن أمس الاثنين، شفاء 526 حالة من مصابي فيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى أمس إلى 59 ألفًا و739 متعافيًا.

