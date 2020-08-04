القوات اليمنية تحبط محاولة حوثية لإنقاذ عناصر الميليشيا المحاصرين بالدريهمى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت القوات المشتركة فى الساحل الغربى اليمنى محاولة حوثية جديدة لإنقاذ عناصرها المحاصرين فى الدريهمى بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة ـ حسبما أفادت قناة ( العربية الإخبارية) اليوم الثلاثاء، أن الميليشيات الحوثية حاولت فتح ثغرة في محيط مدينة الدريهمي من جهة جنوب شرقي مركز المديرية بعملية تسلل انتحارية تحت غطاء ناري كثيف من الأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية ولكن دون جدوى، مؤكدا أن القوات المشتركة اشتبكت مع عناصر الميليشيات وأجبرتهم على الفرار بعد مصرع وجرح عدد منهم.



وأوضح أن مدفعية القوات المشتركة أخمدت مصادر نيران مدفعية الميليشيات التي ساندت محاولة التسلل الفاشلة، لافتا إلى أن تحركات الميليشيات الحوثية صوب مدينة الدريهمي مرصودة بدقة ولن تحقق كل محاولاتهم إنقاذ عناصرهم المحاصرين إلا مزيدا من الخسائر في صفوفهم.