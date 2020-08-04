طبيب مصري يكشف أسباب انخفاض المصابين بكورونا

وقال الطبيب أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة في جامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن الانخفاض "يرجع لنجاح المنظومة الطبية في مصر في مواجهة الفيروس والفهم الواضح من جانب المواطنين للإجراءات الاحترازية".

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وأضاف: "أعداد الوفيات في مصر بسبب فيروس كورونا أقل من دول كثيرة، نتيجة نجاح المنظومة الصحية في علاج المرضى وتقديم الرعاية الطبية لهم".

وأشار إلى أنه "خلال أسبوعين من الآن ستظهر نتائج الفاعليات والتجمعات التي حدثت خلال عيد الأضحى".

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وأكد عقبة أن "الإجراءات التي اتخذتها الدولة كانت بالتزامن مع أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، من خلال تشديد الإجراءات في حالة تفاقم الأعداد وتخفيفها كلما كانت الأعداد أقل".

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت، أمس الاثنين، تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 23 حالة جديدة.

وأعلنت الوزارة خروج 1611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 44066 حالة حتى أمس.