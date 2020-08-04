قصف يستهدف شمالي العاصمة بغداد

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وأكدت الخلية أن الصاروخين سقطا في الساعة 600 من يوم أمس الاثنين، ولم ينفجرا، منوهة إلى أن الجهد الهندسي قام برفعهما دون حادث يذكر.

وفي وقت سابق، من الخميس 30 تموز/يوليو، سقط صاروخان نوع "كاتيوشا" في محيط مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر.

وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في تصريح خاص لمراسلتنا، الخميس 30 يوليو/تموز الماضي، أن أمر التحقيق بالهجمات الصاروخية التي تستهدف المعسكرات منها معسكر التاجي الذي استهدف قبل نحو يومين، مناط بقيادة العمليات المشتركة وهي تجري تحقيقات للوصول إلى من يطلق هذه الصواريخ والقذائف.