قصف يستهدف شمالي العاصمة بغداد

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وفي وقت سابق، من الخميس 30 تموز/يوليو، سقط صاروخان نوع "كاتيوشا" في محيط مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر.
وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في تصريح خاص لمراسلتنا، الخميس 30 يوليو/تموز الماضي، أن أمر التحقيق بالهجمات الصاروخية التي تستهدف المعسكرات منها معسكر التاجي الذي استهدف قبل نحو يومين، مناط بقيادة العمليات المشتركة وهي تجري تحقيقات للوصول إلى من يطلق هذه الصواريخ والقذائف.
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