الأسد يصدر مرسوما يحدد تاريخ أول جلسة لمجلس الشعب الجديد

وقالت وكالة "سانا" الرسمية، اليوم الثلاثاء: © Sputnik . Ekaterna Chesnakova "أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 209 للعام 2020 القاضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث للانعقاد لأول مرة يوم الاثنين المصادف في 10-8-2020". وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر منذ أيام مرسوما تشريعيا يتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث. وذكرت وكالة "سانا"، يوم الخميس الماضي: Advertisements "أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (208) لعام 2020 المتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث". ونشرت نص المرسوم وفيه أسماء الفائزين. وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا أعلنت، يوم الثلاثاء 21 يوليو/تموز، نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث. وتلا رئيس اللجنة القاضي سامر زمريق خلال مؤتمر صحفي، أسماء الفائزين بالانتخابات، قائلاً: إن "اللجان القضائية الفرعية في المحافظات أنهت فرز الأصوات ووافت اللجنة بالنتائج، وتبين أن نسبة المشاركة بلغت 33.17%.

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