تحذير مصري من تأجيل الأمهات التطعيمات الإجبارية لأطفالهن بسبب كورونا

وأشارت صحيفة "الوطن" المصرية إلى أن وزارة الصحة المصرية طالبت الأمهات وأولياء الأمور بعدم تأجيل التطعيمات الإجبارية. © Sputnik . Sergey Malgavko ونقلت الصحيفة عن يوسف الملاح، أستاذ الأطفال في جامعة القاهرة، قوله: "تهاون الأمهات فى تطعيم أبنائهن بالجرعات المحددة لهم فى مواعيدها أمر خطير". وتابع، بقوله: "الخوف على الأطفال من فيروس كورونا يمكن تفاديه باتباع بعض الإجراءات الوقائية". واستمر الملاح، قائلا: "التطعيمات هدفها تقوية مناعة الجسم، وإهمالها سيسبب للأطفال أمراض من الصعب علاجها فيما بعد".

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