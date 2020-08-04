عراقية... تتصدر قائمة أثرى نساء الشرق الأوسط... فيديو وصور

وضمت القائمة التي أصدرتها مجلة فوربس، قائمة بعنوان (Women Behind Middle Eastern Brands 2020)، الخاصة بالسيدات اللواتي لديهن جذور من منطقة الشرق الأوسط، أو اللواتي أسسن علامات تجارية في المنطقة، ومنهن هدى قطان مالكة علامة "هدى بيوتي" لمستحضرات التجميل.

وقد تصدرت هدى قطان قائمة النساء الأغنى في الشرق الأوسط، بعلامتها التي حظيت بدعم 46.5 مليون متابع على منصة إنستغرام، إذ قدرت فوربس ثروتها في العام الماضي بنحو 610 ملايين دولار أمريكي.

ومثل قطاع الموضة والأزياء 42 % من القائمة بواقع 17 سيدة أعمال، بقيادة مصممة الأزياء الأشهر في الشرق الأوسط، اللبنانية ريم عكرة، التي حققت العالمية من خلال فساتينها المليئة بالأنوثة ارتدت منها أشهر المغنيات في الولايات المتحدة الأمريكية منهن بيونسيه، كما تعد من أكثر النساء نفوذا حسب مجلة فوربس أيضاً.

وحل قطاع المجوهرات في المرتبة الثانية، في تقرير فوربس، بواقع 9 علامات تجارية تقودها سيدات من المنطقة تصدرتها المصرية عزة فهمي، وابنتاها أمينة وفاطمة غالي، عبر تصميم مجوهرات لشخصيات شهيرة في موسم الجوائز مثل: جوليا روبرتس ونعومي واتس وكيري واشنطن، وفانيسا ويليامز وشايلين وودلي.

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وأطلقت "فوربس" خلال العام الجاري الذي شهد أزمات اقتصادية وإفلاس لشركات رائدة إثر كورونا، قائمة "Women Behind Middle Eastern Tech Brands 2020"، التي تضم أبرز 10 سيدات أسسن علامات تجارية ناجحة تعتمد على التكنولوجيا في الشرق الأوسط ونجحن في جمع استثمارات وتمويل بملايين الدولارات من المستثمرين، وتصدرت منى عطايا وشريكتها لينا أبي خليل تلك القائمة في ظل نجاح شركتهما Mumzworld في جمع أكثر من 50 مليون دولار من المستثمرين.

وحصدت رائدات الأعمال من الأصول اللبنانية، النصيب الأكبر بين باقي الجنسيات في القائمتين بواقع 14 سيدة، تليهن السعوديات بواقع 10 سيدات، ثم المصريات بواقع 10 سيدات، وخمس رائدات أعمال من أصول أردنية.

وأصدرت هدى قطان حديثا، منتجات جديدة في عالم التجميل، وهي: بودرة إضاءة ذهبية على شكل زهرة مرسومة بزوايا حادة، تستخدم للوجه والجسم، بعد وقت قصير من إصدارها "ماسكارا" للرموش حققت مبيعات عالية في العراق والعالم خلال الشهرين الماضيين.