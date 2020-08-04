ليبيا تستأنف الطيران التجاري من مطار معيتيقة الأحد

ليبيا / الخليج 365

أعلنت الحكومة الليبية، الثلاثاء، استئناف حركة الطيران التجاري من مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، بدءا من 9 أغسطس/آب.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب نشرته وزارة المواصلات الليبية عبر حسابها على "تويتر"، بعد توقف لقرابة 5 أشهر ضمن قيود مكافحة "كورونا"

وجاء في البيان، "استئناف الرحلات الجوية التجارية من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس ابتداء من الأحد المقبل".

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ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى، لكن بيان سابق لمطار معيتيقة ذكر أن تركيا ستكون من بين الوجهات التي سيتم استئناف الطيران إليها الأحد.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، أعلن المجلس الرئاسي حالة الطوارئ في عموم البلاد، وإغلاق الحدود البرية والمنافذ الجوية لمنع تفشي فيروس كورونا.

والإثنين، أعلن "المركز الوطني لمكافحة الأمراض" في ليبيا تسجيل 10 وفيات و226 إصابة بكورونا؛ لترتفع حصيلة المصابين بالفيروس لـ4.063؛ منهم 93 متوفيا، و625 متعافيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.