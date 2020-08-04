"الملكية الأردنية" تستأنف رحلاتها إلى "الدول الخضراء"

عمان / رهام علي / الخليج 365



أعلنت الخطوط الملكية الأردنية، الثلاثاء، استئناف رحلاتها الجوية إلى الدول "الخضراء" التي أعلنت عنها الحكومة، اعتبارا من السبت المقبل.



وأفادت الشركة على موقعها، أن رحلاتها ستستأنف إلى إيطاليا وقبرص الرومية اعتبارا من السبت 8 أغسطس/ آب الجاري، وإلى كندا في 13 من الشهر نفسه، وماليزيا وتايلند في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.



وأكدت الشركة أنه على من يرغب بالسفر إلى الدول المصنفة "خضراء"، الالتزام بشروط الدول المنوي السفر إليها.



وكانت الحكومة أعلنت في 26 يوليو/ تموز الماضي استئناف الرحلات الجوية مع 22 دولة صنفت "خضراء" اعتبارا من 5 أغسطس، إذ حددت قائمة الدول التي سيسمح بدخول المسافرين منها دول حجر صحي ووفق اجراءات صحية مشددة قبل دخول البلاد.



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وتضم اللائحة 22 دولة بينها 12 دولة تربطها رحلات مباشرة مع الأردن؛ وتضم القائمة النمسا وكندا والصين وقبرص والدنمارك، وإستونيا وجورجيا وألمانيا وغرينلاند وآيسلندا وأيرلندا وإيطاليا، ولاتفيا وليتوانيا وماليزيا ومالطا وموناكو، ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا وتايوان وتايلاند.



وقالت الحكومة إن الاجراءات المعلنة تخضع للتقييم والتغيير بشكل مستمر، وفقا للوضع الوبائي في الدول التي يتم تشغيل الرحلات معها.



وارتفع إجمالي خسائر "الملكية الأردنية" خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 390 بالمئة على أساس سنوي، مع تعطل حركة الطيران حول العالم، بفعل جائحة كورونا.



وبلغ صافي الخسارة بنهاية مارس/ آذار حوالي 25.5 مليون دينار (35.9 مليون دولار)، مقارنة بنحو 5.2 ملايين دينار (7.3 ملايين دولار) في الفترة نفسها من 2019.



وعلق الأردن الرحلات الدولية اعتبارا من 17 مارس، فيما اقتصرت الرحلات في ذلك الوقت على حركة شحن البضائع، قبل أن تبدأ الحكومة تسيير رحلات منظمة من قبلها، لإعادة أردنيين عالقين في الخارج.

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