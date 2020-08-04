إصابات كورونا.. 604 في فلسطين و 189 بالإمارات

الخليج 365- حصيلة الإصابات بفلسطين بلغت 16.628

- في الإمارات ارتفعت الإصابات إلى 61.352

أعلنت فلسطين، الثلاثاء، تسجيل 604 إصابات بكورونا، فيما سجلت الإمارات 189 إصابة بالفيروس.

في فلسطين، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 604 إصابات بكورونا، و738 حالة تعاف منه.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن 375 من تلك الإصابات سُجلت بالقدس خلال أيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين الماضية.

وأضافت أن باقي الإصابات جرى تسجيلها في الضفة الغربية خلال آخر 24 ساعة.

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وذكرت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 16.628؛ بينها 87 وفاة، و7.929 حالة تعاف، بما يشمل قطاع غزة والضفة والقدس الشرقية.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة، 189 إصابة بالفيروس، إضافةً إلى 227 حالة تعاف منه.

وقالت الوزارة في بيان، ‘ن حصيلة المصابين بلغت 61.352؛ منهم 351 متوفيا، و55.090 متعافيا.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى ظهر الثلاثاء، 18 مليونا و471 ألفا، توفي منهم نحو 698 ألفا، وتعافى ما يزيد على 11 مليون و698 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.