بالأسم ورقم الجلوس| أعرف نتيجة الثانوية العامة المصرية 2020 بكل سهولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020

ينتظر طلاب الثانوية العامة نتيجة تعبهم على أحر من الجمر، فخرج الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، ليعلن اعتماده نتيجة الثانوية العامة.



بث مباشر لوزير التربية والتعليم تذيع القنوات الفضائية وكذلك الإذاعة البث المباشر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والإعلان عن أوائل الثانوية العامة.

برقم الجلوس.. أعرف نتيجة الثانوية العامة يمكنك عزيزي القارئ الحصول على نتيجة الثانوية العامة من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020 من خلاله.

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- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

إعفاء الأوائل من التوزيع الجغرافي في التنسيق وفي سياق متصل، أكد المشرف العام على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، السيد عطا، أنه لا يوجد أي تغيرات بقواعد التنسيق للعام الجديد 2020-2021 عن العام الماضي، وأن المجلس الأعلى للجامعات استقر على استثناء الطلاب الأوائل من الثانوية العامة والدبلومات الفنية من قواعد التوزيع الجغرافي، بواقع 1500 طالب من الثانوية العامة مقسمة على الثلاث شعب بالتساوي "العلمية والأدبية والرياضية"، واستثناء الـ50 الأوائل من طلاب الدبلومات الفنية من التوزيع الجغرافي.

التسجيل في اختبارات القدرات للعام الجامعي 2020 وفي السياق ذاته، كانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، واجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع تطبيق كل الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة في أثناء أداء هذه الاختبارات، حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات، في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة على الرابط التالي (اضغط هنا).