66.5 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال 4 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت قيمة التجارة الخارجية للسلع غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي 66.5 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، وذلك بحسب الأرقام التي أصدرها مركز أبوظبي للإحصاء.

وبحسب المركز، بلغت قيمة الصادرات 18.3 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري في حين وصلت قيمة تجارة إعادة التصدير 13 مليار درهم ونحو 35.14 مليار درهم تقريباً واردات.

وعلى المستوى الشهري، بلغت قيمة التجارة الخارجية للسلع غير النفطية قيمة 11.55 مليار درهم خلال شهر أبريل منها 6.83 مليار درهم واردات و 2.82 مليار درهم صادرات و 1.9 مليار درهم تقريباً إعادة تصدير.

وفيما يتعلق بأهم الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي خلال شهر إبريل الماضي، فقد واصلت المملكة العربية السعودية تصدر المركز الأول؛ حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين 2.76 مليار درهم تشكل 23.9 % من إجمالي تجارة الإمارة خلال الشهر، وجاءت اليابان في المركز الثاني بقيمة بلغت 1.032 مليار درهم فيما بلغت قيمة التجارة مع الولايات المتحدة 945 مليون درهم خلال الشهر ذاته والصين 926 مليون درهم والكونجو 381 مليون درهم .

وتصدرت اللوازم الصناعية المركز الأول ضمن قائمة السلع الأكثر تصديراً؛ حيث بلغت قيمتها خلال شهر إبريل الماضي نحو ملياري درهم، فيما وصلت قيمة صادرات الأغذية والمشروبات 564 مليون درهم ونحو 151 مليون درهم للسلع الاستهلاكية وتوزع بقية المبلغ على السلع الإنتاجية والوقود وزيوت التشحيم والسلع الإنتاجية.

أما على مستوى تجارة إعادة التصدير، فقد جاءت معدات النقل وملحقاتها بالمركز الأول بقيمة بلغت 764 مليون درهم ثم السلع الاستهلاكية نحو 345 مليون درهم ثم السلع الإنتاجية بقيمة 295 مليون درهم تقريباً.

وعلى صعيد الواردات، فقد تصدرت تجارة اللوازم الصناعية المركز الأول وبقيمة بلغت 2.36 مليار درهم تقريباً فيما وصلت قيمة الواردات من السلع الإنتاجية 1.643 مليار درهم ونحو 1.662 مليار درهم لمعدات النقل و600 مليون درهم للسلع الاستهلاكية و 572 مليون درهم للأغذية والمشروبات.

وطبقاً للمعايير المعمول بها في مركز الإحصاء، فإن التجارة السلعية غير النفطية تقتصر على السلع التي دخلت فقط من المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة أبوطبي أو خرجت منها، وهو ما يعني أنها لا تمثل كل تجارة أبوظبي غير النفطية مع العالم.

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