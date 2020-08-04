357 % نمو تداولات «دبي للذهب» للعملات خلال يوليو

حافظت بورصة دبي للذهب والسلع على أدائها القوي مع دخولها النصف الثاني من العام، حيث سجلت محفظة أزواج العملات الرئيسية الـ6 «G6» في بورصة دبي للذهب والسلع نمواً في أحجام تداولها بنسبة 357% على أساس سنوي وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت البورصة بنجاح أول عقود آجلة متجددة لعملات أجنبية في المنطقة (وهي اليورو، والجنيه الاسترليني، والدولار الأسترالي)، في إطار سعيها المستمر لتطوير منتجات مبتكرة، وفي الوقت نفسه تم توسيع نطاق عقود الروبية الهندية/الدولار من خلال إطلاق عقد أسبوعي آجل للروبية الهندية/الدولار.

وكانت أفضل العقود أداءً هي العقود الآجلة للين الياباني والجنيه الاسترليني واليورو، حيث سجلت نمواً في متوسط حجم التداول اليومي على أساس سنوي بنسبة 767٪ و267٪ و263٪ على التوالي.

وحققت العقود التي تم إطلاقها مؤخراً إقبالاً قوياً في السوق مع توجه المستثمرين نحو الاستفادة من فرص التداول التي قدمتها هذه العقود.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: يعكس النمو المستمر لأحجام التداول وعروض المنتجات نجاحنا المستمر في استقطاب أعداد أكبر من المستثمرين والمتداولين ونفخر بكوننا بورصة تركّز على مصلحة أعضائها من المستثمرين والمتداولين، من خلال تقديم عقود مبتكرة تلبي احتياجاتهم المتزايدة، لا سيما خلال فترات عدم الاستقرار في الأسواق التي نشهدها اليوم، ولدينا خطط لإطلاق المزيد من المنتجات الفريدة التي تواكب تطورات السوق قبل نهاية العام، والتي نهدف من خلالها إلى إتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين والشركات للتحوط ضد تقلبات الأسعار في البيئة الصعبة الحالية.