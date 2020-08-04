«أبوظبي الأول» يصدر سندات بـ 3.25 مليار يوان صيني

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن إصدار مزدوج لسندات فورموزا بقيمة 3.25 مليار يوان صيني بأجل استحقاق لمدة 5 سنوات في أكبر إصدار لسندات فورموزا المقومة باليوان الصيني على مستوى العالم.

ونجح بنك أبوظبي الأول في استقطاب سيولة دولية قوية بلغت أكثر من 3.6 مليار يوان صيني، ليتمكن من زيادة حجم الإصدار المستهدف من مليار يوان إلى مستوى قياسي بلغ 3.25 مليار يوان.

وقد مكن هذا الإدراج المزدوج لإصدار بنك أبوظبي الأول من تحقيق طلب قوي من قبل المستثمرين في تايوان ومختلف أنحاء آسيا، ويعتبر البنك من أبرز المؤسسات المالية في الإصدارات المنتظمة لسندات فورموزا، وأحد الأسماء المرموقة في سوق السندات الصينية؛ حيث تمكن البنك من جمع 1.4 مليار يوان صيني في إصدار مماثل قام به في شهر يونيو الماضي.

وحظي هذا الإصدار بنجاح استثنائي، حيث فاقت قيمته قيمة الإصدار السابق الأكبر من نوعه «إصدار كريدي أجريكول في 2016 والذي بلغ 2.675 مليار يوان صيني»، وقدم عوائد بلغت 3.4 % باليوان الصيني، الأمر الذي مكن من تحقيق نسبة تسعير تنافسية مقارنة مع أسواق أخرى.

وقالت رولا القاضي، رئيس تمويل المجموعة في بنك أبوظبي الأول: حقق هذا الإصدار نجاحاً كبيراً فاق كل التوقعات من حيث القيمة، الأمر الذي يعكس الثقة القوية للمستثمر الآسيوي بالإمكانيات الائتمانية لبنك أبوظبي الأول وباقتصاد إمارة أبوظبي وأن قدرتنا على الوصول إلى الأسواق المستهدفة بوقت قصير والاستفادة من فرص التمويل تمنحنا مزايا تنافسية فريدة لتعزيز مستويات التمويل والسيولة. وكان لإصدار السندات باليوان الصيني أثره الكبير في تحقيق نسبة تسعير تنافسية مقارنة مع الأسواق أخرى. نشكر كافة المستثمرين على ثقتهم ودعمهم لبنك أبوظبي الأول في هذا الإصدار.