يوسف العتيبة: التعاون النووي بين الإمارات وأمريكا نموذج يحتذى به

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، يوسف مانع العتيبة، أن بدء تشغيل مفاعل المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية السلمية، إنما هو تتويج لجهد استمر عقداً من الزمن في التخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي مع الالتزام بإنتاج واستخدام الطاقة النظيفة.

وقال في تصريح، الثلاثاء، حول بدء تشغيل مفاعل المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية السلمية، لقد كان من أهم معالم البرنامج النووي لدولة الإمارات توقيع أوثق اتفاق تعاون ثنائي في التاريخ في مجال الطاقة النووية السلمية بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، قبل أكثر من عشر سنوات؛ حيث عملت الدولة بالتنسيق مع الحزبين السياسيين الرئيسين في الولايات المتحدة وعلى مدى إدارتين متعاقبتين للتوصل لأقوى الالتزامات الممكنة بمنع الانتشار النووي، وتنازلت طواعية عن تخصيب المواد النووية وإعادة معالجتها في الداخل.

وأكد أن اتفاقية 123 للتعاون النووي بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات، ستظل نموذجاً يحتذى في مجال تأسيس برامج الطاقة النووية السلمية الآمنة في منطقة الشرق الأوسط، كما تمثل الاتفاقية تأكيداً صارماً لقوة العلاقات بين دولة الإمارات وشركائها في الحكومة والقطاع التجاري في الولايات المتحدة.

وأضاف السفير يوسف العتيبة، أن هذه المناسبة تجسد كذلك إنجازاً في غاية الأهمية للرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد إبراهيم الحمادي، ولفرق العمل المحلية والجهات الدولية المعنية بالأمن النووي، بما فيها الشركاء في الحكومة الأمريكية، الذين قادوا هذا العمل الجبار إلى بر الأمان.