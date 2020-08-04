16641 إصابة جديدة بكورونا في البرازيل.. و 4767 بالمكسيك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل بمقدار 16641 حالة، الاثنين، لتصل إلى مليونين و 750 ألفاً و 318 حالة، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة التي أظهرت تعافي نحو 70% من إجمالي عدد حالات الإصابة بواقع مليون و 912 ألفاً و 319 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 743 ألفاً و334 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 561 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 94665 حالة، وتحتل البرازيل حالياً المرتبة الثانية عالمياً في عدد حالات الإصابة والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

في سياق متصل، قالت وزارة الصحة المكسيكية، الاثنين، إنها سجلت 4767 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و266 وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 443813 وعدد الوفيات إلى 48012، وقالت الحكومة، إن العدد الفعلي للمصابين على الأرجح أعلى بكثير من الأرقام المؤكدة.