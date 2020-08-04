شكرا لقرائتكم خبر عن بيونج يانج طورت أجهزة نووية «مصغرة» لتركيبها على صواريخ باليستية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد تقرير سري للأمم المتحدة، اطلعت عليه رويترز، الاثنين، بأن كوريا الشمالية تواصل تطوير برنامجها للأسلحة النووية وأن تقييم عدة دول هو أنها طورت على الأرجح أجهزة نووية مصغرة لتركيبها على الرؤوس الحربية لصواريخها الباليستية.
وقال التقرير الذي وضعه خبراء مستقلون يراقبون تطبيق عقوبات الأمم المتحدة، إن الدول التي لم يحددوها بالاسم، تعتقد أن التجارب النووية الست السابقة التي أجرتها كوريا الشمالية ساعدت على الأرجح في تطوير أجهزة نووية مصغرة، ولم تجر بيونج يانج تجارب نووية مُنذ سبتمبر/أيلول 2017.
وقُدم التقرير إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً، الاثنين.
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