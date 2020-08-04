46 ألف إصابة بكورونا في أمريكا.. وترامب: الفيروس «ينحسر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الولايات المتحدة 46.321 إصابة جديدة بـ«كوفيد19»، الاثنين، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

كما سجل أكبر اقتصاد في العالم 532 حالة وفاة أيضاً وفق الجامعة في بالتيمور، وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الولايات المتحدة حتى الآن 4.711.323، بينهم 155.366 حالة وفاة، ما يجعلها الدولة الأكثر تضرراً في العالم، فيما سجل الاثنين، تراجعاً في الإصابات بعد خمسة أيام متوالية الأسبوع الماضي، قفزت فيها الحصيلة فوق 60 ألف إصابة يومية جديدة.

من جانبه قال الرئيس دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين: إن الفيروس «ينحسر» في أجزاء من مناطق جنوب وغربي الولايات المتحدة، معتبراً أن الوضع «مشجع للغاية»، في المقابل، حذرت مستشارة البيت الأبيض لشؤون مكافحة فيروس كورونا، ديبورا بيركس، الأحد، من أن البلاد تدخل «مرحلة جديدة» من تفشي العدوى، واعتبرت في حديث لشبكة «سي ان ان» أن الفيروس «يتفشى بشكل غير عادي»، مضيفة: لكل من يعيشون في المناطق الريفية، لستم في مأمن من هذا الفيروس، لكن ترامب انتقد بيركس، واعتبر أن تصريحاتها «مثيرة للشفقة».