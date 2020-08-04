شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 عنصراً من الميليشيات الموالية لإيران في قصف بسوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه تم سماع دوي انفجارات عنيفة نتيجة قصف «إسرائيلي» استهدف مواقع عسكرية في منطقة «التل الأحمر» بريف القنيطرة الجنوبي الغربي، الاثنين، ولم يوضح المرصد ما إذا كانت الضربات قد أوقعت قتلى في صفوف الجنود السوريين أو المقاتلين المتحالفين مع النظام.
وأكد مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لفرانس برس استهداف مدينة البوكمال في شمال شرق البلاد بصواريخ «إسرائيلية»، بينما أفادت مصادر موثوقة للمرصد السوري، بأن نحو 15 عنصراً من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية العراقية قتلوا خلال جولات من القصف بطائرات مجهولة، استهدفت عدة مواقع في ريف البوكمال، الاثنين.
من جانبها قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إن الدفاعات الجوية السورية تصدّت، الاثنين، لغارات جوية أعلنت «إسرائيل» أنها شنّتها في جنوب سوريا، ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري أنه في تمام الساعة العاشرة و40 دقيقة من مساء الاثنين، قامت حوامات العدو بإطلاق رشقات من الصواريخ على بعض نقاطنا على الحد الأمامي باتجاه القنيطرة واقتصرت الخسائر على الماديات.
وفي تطوّر نادر، أعلنت «إسرائيل» أنها استهدفت مواقع للجيش السوري بضربات جوية رداً على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم إحباطها في جنوب هضبة الجولان، وفق بيان للجيش، وجاء في بيان الجيش «الإسرائيلي»: ضربت طائرات ومروحيات حربية أهدافاً تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا، مضيفاً: إن الأهداف شملت مواقع استطلاع ووسائل جمع المعلومات ومدافع مضادة للطائرات.
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