879 إصابة بكورونا في ألمانيا.. ونقابة الأطباء: نواجه موجة ثانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 879 حالة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 211281 حالة، وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة 8 حالات لتسجل 9156 حالة.

من جهتها، قالت نقيبة الأطباء في ألمانيا، الثلاثاء، إن البلاد تواجه بالفعل موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد وإن مخالفة قواعد التباعد الاجتماعي تجازف بتبديد نجاحاتها السابقة في احتواء المرض، وارتفع عدد حالات الإصابة اليومية باطراد في الأسابيع القليلة الماضية، وحذر خبراء الصحة من أن تراخي الالتزام بالإرشادات الصحية والتباعد الاجتماعي بين البعض يساعد على نشر العدوى في المجتمع.

وقالت رئيسة نقابة ماربورجر يوند، سوزان يونا، التي تمثل الأطباء في ألمانيا لصحيفة «أوجسبورجر ألجامينه»: نحن بالفعل في بداية موجة ثانية. مضيفة: هناك خطر من أن تبدد الرغبة في العودة للحياة الطبيعية وتقليص إجراءات الاحتواء النجاح الذي حققته ألمانيا حتى الآن، وحثت الناس على الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإرشادات الصحية ووضع الكمامات.

ومنيت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بأقل عدد وفيات جراء الجائحة بالمقارنة ببعض الدول الأوروبية المجاورة مثل فرنسا وإيطاليا بفضل إجراء فحوص على نطاق واسع ونظام رعاية طبية جيد والالتزام بالإرشادات الصحية.