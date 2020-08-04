الفلبين تفرض عزلاً على 27 مليون شخص.. والهند تتخذ إجراء مماثلاً في كشمير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبدأ الفلبين، الثلاثاء، تطبيق إجراءات عزل تشمل ملايين الأشخاص في مواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، الذي يواصل انتشاره في البلاد.

وأمرت سلطات الفلبين أكثر من 27 مليون شخص أي حوالي ربع السكان بالبقاء في منازلهم مجدداً، بعد تحذيرات جمعيات أطباء من أن البلاد على وشك خسارة معركتها ضد وباء كوفيد-19، ومُنذ بدء يونيو/حزيران الماضي، وفيما كان القسم الأكبر من البلاد يخرج من العزل، ازدادت الإصابات بمعدل خمسة أضعاف متجاوزة عتبة مئة ألف حالة.

وأعلن عن إجراءات إعادة فرض العزل قبل 24 ساعة، من بدء تطبيقها ما أدى إلى بقاء العديد من السكان عالقين في مانيلا مع توقف وسائل النقل العام وخصوصاً الرحلات الجوية، من جانبه، أقر الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، بصعوبة الوضع قائلاً: لم نكن على مستوى التوقعات، لم يكن ليتوقع أحد هذا الأمر.

في سياق متصل، فرضت الهند حظر تجوّل في كشمير قبل يومين من الذكرى السنوية الأولى لإلغاء نيودلهي الحكم شبه الذاتي في المنطقة المضطربة، وفق ما أعلن مسؤولون، الاثنين، بعد ورود تقارير استخبارية عن احتجاجات تلوح في الأفق.

وجاء في القرار الحكومي الصادر أن هذه القيود ستدخل فوراً حيّز التنفيذ وستبقى سارية يومي الرابع والخامس من أغسطس/آب الجاري في مدينة سريناغار، فيما قال مسؤول في الشرطة لفرانس برس طالباً عدم كشف هويته، إن حظر التجول التام يعني أنه لا يحق للناس التنقل إلا بتصريح خاص يقتصر عادة على الخدمات الأساسية على غرار عمل عناصر الشرطة والطواقم الطبية.

وتخضع منطقة كشمير الواقعة في جبال هيملايا لقيود بالفعل لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد بعد تزايد الإصابات فيها، تشمل الحد من الأنشطة الاقتصادية والتنقلات، وجاء في القرار أن الإغلاق المفروض لاحتواء الفيروس سيمدد حتى الثامن من أغسطس/آب الجاري، وجابت سيارات الشرطة مدينة سريناغار ليلاً وقد استخدم الشرطيون مكبرات الصوت لإبلاغ المواطنين بضرورة ملازمة منازلهم في اليومين المقبلين، وبدأت السلطات تشديد القيود في وادي كشمير اعتباراً من الأول من أغسطس/آب الجاري.