عبدالله بن زايد يستقبل مدير شؤون الخليج العربي والشرق الأوسط بمجلس الأمن الوطني بالبيت الأبيض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الجنرال ميغيل كوريا، مدير شؤون الخليج العربي والشرق الأوسط في مجلس الأمن الوطني بالبيت الأبيض.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، كما ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها العراق وليبيا واليمن وإيران.

من جانبه، أشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بعلاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك بين البلدين، من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة، مؤكداً حرص دولة الإمارات على دعم كافة الجهود العالمية المبذولة من أجل ترسيخ مستقبل آمن في المنطقة والعالم ركيزته التسامح والتعايش.

فيما توجه الجنرال ميغيل كوريا، بالتهنئة إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة نجاح إطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، وإتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى في «براكة»، مشيداً بهذين الإنجازين التاريخيين لدولة الإمارات.