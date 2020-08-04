بالفيديو...تظاهرات تعم المدن الأردنية والسلطات الأمنية تعتقل المعلمين

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن مقاطع فيديو أظهرت عملية اعتقال الأساتذة وأعضاء من نقابة المعلمين والاعتداء على آخرين، وذلك بسبب تنظيم وقفات احتجاجية غير مرخص لها للمطالبة بالتراجع عن قرار وقف عمل نقابة المعلمين وإدانة اعتقال قيادات النقابة.

وبحسب وسائل الإعلام الأردنية، فقد شهدت مدن أردنية عدة أبرزها المفرق وساكب في جرش شمالا، ومادبا القريبة من العاصمة عمان، ومعان والعقبة جنوبا مسيرات احتجاجية طالبت بالإفراج عن أعضاء النقابة الموقوفين منذ نحو أسبوع، وإسقاط التهم الموجهة إليهم قبل بدء العام الدراسي الجديد.

كما أظهرت مقاطع متداولة اعتقال عدد من المعلمات الأردنيات في إربد على خلفية مشاركتهن في التظاهرات.

وتعود الأزمة بين نقابة المعلمين والحكومة الأردنية إلى مدة طويلة، وذلك بسبب المطالب النقابية بزيادة الرواتب المالية والتي تطورت إلى إضرابات استمرت لمدة شهر.

وتم الاتفاق بين الطرفين على منح المعلمين الزيادة المالية مطلع العام الحالي، مقابل فك الإضراب وعودة المعلمين والطلبة إلى المدارس.