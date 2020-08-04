وزير مصري: تقدمنا إلى المركز 42 عالميا في مجال التعليم

وأكد طارق شوقي، وزير التعليم المصري، إن مصر تقدمت للمركز 42 عالميا في مجال التعليم، حسب بوابة "الأهرام" المصرية. وتابع الوزير أن التقدم المصري تم "بفضل الجهود المبذولة في تطوير التعليم". وأشار الوزير إلى أنه "من حقنا الفخر بمركزنا في مجال التعليم". جاء حديث الوزير خلال إعلان نتيجة الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة في القاهرة.

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