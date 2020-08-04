رئيس وزراء الكويت: صحة الأمير في تحسن ملحوظ

وخلال جلسة البرلمان الكويتي، اليوم، دعا رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح، ورئيس البرلمان مرزوق الغانم، بالشفاء للأمير الكويتي، حيث يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.
وغادر أمير الكويت، البالغ من العمر 91 عاما، في الـ 23 من الشهر الجاري، متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.
وفوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.
ويشغل نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، منصب ولي العهد في دولة الكويت، منذ 7 فبراير/ شباط عام 2006، وفي 20 فبراير، بايعه مجلس الأمة بالإجماع للمنصب.
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