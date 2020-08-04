القوات العراقية تلقي القبض على 9 إرهابيين في محافظتي كركوك وبغداد

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وجاء في بيان لوزارة الداخلية العراقية: "من خلال المتابعة المستمرة لعناصر عصابات "داعش" الإرهابية، ولتجفيف منابعهم ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على 9 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات "داعش" الإرهابية، (5) منهم بمناطق متفرقة من محافظة كركوك".

وأضاف البيان: "فضلا عن إلقاء القبض على (4) منهم في منطقتي الدورة، وحي الجامعة في العاصمة بغداد، ومن خلال التحقيقات الأولية اعترفوا بأنتمائهم لتلك العصابات الإجرامية، واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في الفترات التي سبقت عمليات التحرير، حيث تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.