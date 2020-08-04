مصر... قرار جمهوري بشأن مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

ونشرت الجريدة، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، القرار الجمهوري الذي حمل رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٠، بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم الموقعة في القاهرة بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠٢٠، بحسب موقع صحيفة "المصري اليوم".
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وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته التي انعقدت في 8 يونيو/حزيران 2020، وأحال الاتفاقية إلى رئيس الجمهورية، بحسب ما ينص عليه الدستور، ليصدرها بقرار جمهوري.
وقال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي إن تصديق البرلمان، بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بين مصر والكاف، يعد دليلا وتأكيدا على دور مصر الريادي والتاريخي في قارة أفريقيا.
وقال أشرف صبحي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للوزارة إن الاتفاقية الجديدة تأتي كبديل لاتفاقية المقر السابقة التي تم إبرامها في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 بين الطرفين، خصوصا أنه بعد انتهاء الاتفاقية السابقة، تقدم "كاف" بطلب توقيع اتفاقية مقر جديدة.
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