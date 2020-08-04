تحذير من سفارة المملكة للسعوديين في 3 ولايات أمريكية

وقالت السفارة: "تود السفارة تنبيه المواطنين الكرام الموجودين في ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا، إلى إمكانية تحول العاصفة إساياس إلى إعصار".
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وأفاد مركز الأعاصير الوطني الأمريكي بأن الإعصار إساياس ضرب ولاية نورث كارولاينا، أمس الاثنين، بقوة عاصفة من الدرجة الأولى، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 140 كيلومترا في الساعة.
وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أمطار غزيرة يحملها الإعصار إضافة إلى رياح قوية تشكل تهديدا للسكان والممتلكات.
في مواجهة هذا التهديد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارىء في فلوريدا وكارولاينا الشمالية والجنوبية.
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