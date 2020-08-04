شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تسجل 229 إصابة جديدة بكورونا و738 متعافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة تسجيل 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و738 متعافيا، وقالت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء - إن نسبة التعافي ارتفعت إلى 48%، بعد أن كانت يوم أمس 44.9%، مشيرة إلى أن حالات التعافي سجلت في محافظات (نابلس 18 حالة، وبيت لحم 91، والخليل 243، وضواحي القدس 150، ومدينة القدس 236 حالة).

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