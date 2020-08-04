شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين توزع أطقم تعقيم لموظفيها فى حملة "خدمة الحاج والزائر شرف لنا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزعت رئاسة شئون الحرمين الشريفين فى المملكة العربية السعودية، شنطة تحتوى على طقم تعقيم على منسوبيها فى المبنى، لتسهيل اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن حملة (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) فى موسمها الثامن.

وتحتوى الشنطة على علبة معقم ومناديل معقمة ومناديل ورقية وكمامات وسجادة للاستخدام الشخصى، ويأتى ذلك حرصا من الرئاسة على سلامة منسوبيها وضمان أخذهم للإجراءات الاحترازية والوقائية لننعم بمجتمع آمن من فيروس كورونا المستجد، وجاء هذا وفقًا لما نشرته رئاسة شئون الحرمين على موقعها الرسمى وصفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

يأتى هذا فيما أدى الحجاج رمى الجمرة الصغرى، طواف الوداع فى مكة المكرمة، متبّعين إجراءات احترازية تراعى التباعد الاجتماعى، ويعتبر هذا الموسم هو الأصغر فى التاريخ الحديث، وذلك فى إطار مساعى السلطات السعودية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت السلطات الصحية السعودية، أنه لم يتم تسجيل أى إصابات بكورونا المستجد فى المشاعر المقدسة خلال أيام الحج، لكن السلطات ذكرت أنه سيكون على الحجاج، المقيمين جميعهم داخل المملكة، الخضوع لحجر صحى إلزامى بعد انتهاء المناسك.

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وأدى نحو 10 آلاف مسلم فقط الفريضة هذا العام، مقارنة بـ2.5 مليون شخص شاركوا فى حج العام الماضي، وأتم الحجاج الذين وضعوا كمامات رمى الجمرات الثلاث فى منى قرب مكة فى اليوم الأخير من الحج، وفق ما أفادت وسائل إعلام سعودية رسمية.

وبدلا من جمع الحصى بأنفسهم، كما جرت العادة فى السنوات السابقة، قدّمت لهم السلطات حصوات معقّمة داخل أكياس فى إطار إجراءات منع تفشى كوفيد-19، وعاد الحجاج إلى المسجد الحرام فى مكة لاحقا الأحد لأداء طواف الوداع، وتعيّن على الحجاج هذا العام إبقاء مسافة محددة بإشارات على الأرض فى محيط الكعبة.