شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي: ندعو مجلس النواب لاستكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الرئيس العراقي بإعلان الكاظمي بشأن إجراء الانتخابات النيابية المبكرة، وأكد على أهمية العمل الجاد لتنفيذ التعهد الحكومي بشأن الانتخابات بأسرع وقت ممكن، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل.

وقال: ندعو مجلس النواب إلى استكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً، في قت سابق، مع الرئيس العراقي، برهم صالح للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للعراق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن التقدير والامتنان لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس، وتمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومةً وشعباً.

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صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.