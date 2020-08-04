شكرا لقرائتكم خبر عن نواف المعضايض تكشف معاناة المرأة في قطر: نحن نعيش العصر الحجرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشابة القطرية نواف المعضايض، اضطهاد النظام القطرى بالدوحة للمرأة هناك، قائلة إن المرأة القطرية تحت عمر الـ25 سنة تحتاج لتصريح للخروج من البلاد، ولا تستطيع السفر إلا بتصريح من ولى الأمر، وأنه لا توجد أى حماية قانونية للمرأة والطفل المعنفين.

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وتابعت نواف المعضايض، فى فيديو عرضه برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حتى لو لجأت المرأة لأى محامٍ لحمايتها من العنف، فلن يلتفلت إليها أحد، مشيرة إلى أن المرأة القطرية لا تستطيع أن تحجز أى فندق قبل أن تتم عمر الـ32 سنة، مؤكدة أنه لا يسمح للمرأة القطرية بالقيادة، إلا بتصريح من ولى الأمر، وأن المراة القطرية لا يسمح لها بالعمل فى جهات حكومية إلا بتصريح من ولى الأمر، مشيرة إلى أن التحكمات فى المرأة القطرية تعيدها للعصر للحجرى.