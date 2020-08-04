شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. العراق يعلن تأسيس جمهورية الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم الـ4 من أغسطس عام 1990، أعلن العراق تأسيس جمهورية الكويت عقب يومين من الغزو العراقى للكويت فى 2 أغسطس، حيث قام علاء حسين وهو أحد ضباط الجيش الكويتى، بقيادة الحكومة المؤقتة، وكان صدام فى سياق إعلانه مبررات غزوه الكويت يقول إن أحد أسباب هذا الغزو هو دعم الثورة التى قامت ضد أميرها.

وقد تألفت هذه الحكومة المؤقتة من 9 شخصيات عسكرية كويتية وقادها علاء حسين الذى عينه صدام رئيسا للوزراء.

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ولم تدم الجمهورية طويلا، فبعد أيام قليلة، أعلنت الحكومة العراقية فى 8 أغسطس ضم الكويت لها لتصبح محافظة عراقية.

أما علاء حسين فاسمه كاملا علاء حسين على جبر الخفاجى، وهو مولود فى 1948، وهو ضابط سابق فى الجيش الكويتى، وقد نشأ فى الكويت، وتلقى تعليمه الجامعى فى بغداد وحين أسندت له رئاسة حكومة جمهورية الكويت المؤقتة أسند صدام إليه أيضا فى نفس الحكومة منصبى وزير الداخلية ووزير الدفاع.

وبعد حرب الخليج الثانية جرت محاكمة علاء حسين غيابياً، وحكمت عليه المحكمة الكويتية فى 1993 بالإعدام بسبب الخيانة العظمى.