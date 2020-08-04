الإمارات وأمريكا تبحثان مستجدات الأوضاع فى المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان،اليوم الثلاثاء، مع مدير شؤون الخليج العربى والشرق الأوسط في مجلس الأمن الوطني بالبيت الأبيض الجنرال ميجيل كوريا ، مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ،وعلاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أشاد - خلال اللقاء - بعلاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين البلدين من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة ،مؤكدا حرص بلاده على دعم كافة الجهود العالمية المبذولة من أجل مستقبل آمن في المنطقة والعالم ركيزته التسامح والتعايش.

من جهته، هنأ الجنرال ميغيل كوريا ، الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة نجاح إطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ وإتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى في "براكة" ..مشيدا بهذين الإنجازين التاريخيين لدولة الإمارات.

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