شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمة الكويتى: صحة الأمير تحسنت بشكل ملحوظ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل حساب مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي على تويتر عن رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح قوله للنواب في جلسة اليوم الثلاثاء، إن هناك "تحسنا ملحوظا" في صحة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يُعالج حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال رئيس الوزراء "أطمئن المجلس من خلال معالي الأخ الرئيس (رئيس البرلمان) عن صحة صاحب السمو .. وهناك تحسن ملحوظ ولله الحمد ونسأل الله العلي القدير أن يمن على سموه بالشفاء العاجل ويعود للكويت قريبا".
وكان قد أكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني بالكويت أن الأمير صباح الأحمد بخير، جاء ذلك خلال اتصال أجراه الشيخ مشعل مع نائب الأمير وولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طمأنه خلاله على صحة أمير الكويت.
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