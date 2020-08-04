قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم قرية زبوبا غرب جنين وتغلق مداخلها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى قرية زبوبا الفلسطينية غرب جنين اليوم الثلاثاء، وأغلقت مداخلها، ومنعت المواطنين الدخول أو الخروج منها وإليها، وسيرت آلياتها في شوارعها، ما تسبب باندلاع مواجهات مع الشبان. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عددا من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. Advertisements وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق.

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