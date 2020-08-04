«العمل عن بعد» يطرح وظائف شاغرة

طرح برنامج العمل عن بعد 15 وظيفة شاغرة عن بعد، تحت مسميات وظيفية ” موظف خدمة عملاء – أخصائي تسويق – كاتب إداري عام – أخصائي أرشيف – مندوب مبيعات – مستشارة قانونية – مساعد رابع”.

وأوضح البرنامج بأنه للتقديم للوظائف زيارة بوابة العمل عن بعد والضغط على أيقونة التسجيل ثم إنشاء حساب إلكتروني، ثم تحميل أو بناء السيرة الذاتية، بعده سيظهر الملف التعريفي ويمكن التقديم للوظائف المطلوبة.

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