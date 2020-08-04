شكرا لقرائتكم خبر عن هل فاتورة الكهرباء ضمن المستندات المطلوبة للحصول على الدعم؟.. «حساب المواطن» يرد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد برنامج حساب المواطن، أن فاتورة الكهرباء ليست ضمن المستندات المطلوبة للحصول على دعم البرنامج. وأضاف البرنامج في رده على استفسار أحد المغردين على موقع” تويتر” أنه في حال كان المستفيد “فرد مستقل” وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزمك تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال التوجه إلى حسابه عبر البوابة الالكترونية ” دراسة الأهلية”. ولإرفاق مستند اتبع الخطوات الموضحة في الصورة أدناه: Advertisements

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