شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح عقوبة «بصمة الحج».. الإبعاد عن المملكة 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات عقوبة من يتم تسجيل بصمته عند مخالفته لأنظمة وتعليمات الحج.

وأكدت الجوازات في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”: إن عقوبة بصمة الحج من غير تصريح الإبعاد عن المملكة ١٠ سنوات.

وكانت المديرية العامة للجوازات، قد دعت المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.