شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح عقوبة «بصمة الحج».. الإبعاد عن المملكة 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت المديرية العامة للجوازات عقوبة من يتم تسجيل بصمته عند مخالفته لأنظمة وتعليمات الحج.
وأكدت الجوازات في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”: إن عقوبة بصمة الحج من غير تصريح الإبعاد عن المملكة ١٠ سنوات.
وكانت المديرية العامة للجوازات، قد دعت المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.
كانت هذه تفاصيل خبر «الجوازات» توضح عقوبة «بصمة الحج».. الإبعاد عن المملكة 10 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.