"العمليات المشتركة" تعلن تنفيذ ضربة جوية ضد "داعش" في سامراء

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن قيادة العمليات المشتركة تنفيذ الضربة ضد "مضافات" داعش.
وطالب الرئيس العراقي، برهم صالح، يوم الأحد، بمحاسبة المتسببين بدخول تنظيم "داعش" الإرهابي واحتلاله لمناطق واسعة من العراق وما نتج عنه من أضرار مادية واقتصادية وإنسانية.
وأكد الرئيس على ضرورة تطوير قدرات القوات العراقية.
واحتل التنظيم، في العاشر من يونيو/حزيران 2014، مدينة الموصل، وأعلنها بعد نحو شهر عاصمة لما يسمى بالخلافة الإسلامية، وتمكنت القوات العراقية في عام 2017، بعد قتال شرس دام نحو تسعة أشهر من طرد عناصر التنظيم من الموصل والمناطق التابعة لها، وأكمل استعادة جميع الأراضي العراقية.
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