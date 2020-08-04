"سرايا القدس" تكشف لأول مرة عن عملية استخبارية معقدة استمرت 1400 يوم

وقال ضابط في أمن سرايا القدس في فيلم "بيت العنكبوت"، الذي تم بثه عبر قناة "الميادين": "في إطار العمليات الأمنية المعقدة التي نفذها جهاز أمن سرايا القدس، تم اختراق منظومة التجنيد وإدارة العملاء داخل أروقة جهاز الشاباك الصهيوني"، مضيفا: "تمت إدارة عملية تجنيد لمجندين من سرايا القدس على فترات زمنية متباعدة، ومع عدد من الضباط المشغلين، حيث أن مراحل الاتصال بين المجندين والمشغلين تمت إدراتها ومتابعتها بدقة من قبل جهاز أمن سرايا القدس.

وأوضح: "كانت الاستفادة من المجندين في تحديد العديد من الثغرات الأمنية في عمليات في إدارة التجنيد وإدارة العملاء من قبل ضباط جهاز الشاباك الصهيوني"، متابعا: "كانت عملية اتصالاتي مع ضابط الشاباك شارلي تحت سيطرة وإدارة جهاز أمن سرايا القدس، حيث استمر التواصل لفترة من الزمن قابلته فيها مرتين، بترتيب كامل ومسبق مع جهاز أمن سرايا القدس".

​من جانبه، قال المتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة، إن "ما تم عرضه خلال وثائقي "بيت العنكبوت"، الذي عرضته الميادين، من "ضربات أمنية معقدة ومركزة ومحكمة، هو حصيلة سنوات من العمل المتواصل في الخفاء ضد أجهزة الأمن الصهيونية، وهو غَيض من فيض مما سَمحت قيادة سرايا القدس بنشره".

وأكد أن العمل المتكامل بين وحدات سرايا القدس، أدى إلى إنتاج منظومة أمنية رصينة وقوية، أفشلت الكثير من مخططات العدو الشيطانية، وأحبطت العديد من منبه، حاولات الاغتيال واستدراج المجاهدين.