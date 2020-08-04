صدام حسين يتسبب في إحالة ناشط عربي إلى التحقيق

ومثل الناشط في المجتمع المدني، محمد الصالح الغربي، أمس الاثنين، أمام النيابة العامة في تونس، مؤكدا أنه "رسم صورة صدام حسين لأنه يعتبره رمزا عربيا، وأن رسم الصورة لم يكن بخلفيات سياسية".

واستنكر الغربي فتح التحقيق معه، معتبرا أن ما قامت به العناصر الأمنية في حقه اعتداء على حرية التعبير وعودة إلى مربع التضييق.

وقال: "كنت في ضيافة عناصر الأمن، كنت أحاول أن أفهم وأن أكون متساهلا معهم، بما أنني أعلم أنني لم أخالف القانون وأقول دائما أنه من واجبي تركهم يقومون بعملهم"، مضيفا: "اليوم بعد أن قمت برسم صورة صدام حسين حضرت سيارة الأمن لمنزلي ولا أعلم ما هي القضية التي رُفعت ضدي؟ ومن رفعها ؟.. بصراحة كل مرة أقول إن حرية التعبير عادت لمربع التضييق ثم أقول مستحيل يحصل هذا، لأنها المكسب الوحيد".