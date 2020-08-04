شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تعلن عودة المستشفيات إلى عملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عودة المستشفيات إلى عملها بحسب اختصاصاتها، وقال وزير الصحة حسن التميمى - في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ "إنه تقرر إعادة المستشفيات إلى عملها بحسب اختصاصاتها دون استقبال المصابين بكورونا بعد تخصيص مراكز ومستشفيات خاصة لهم". وأضاف التميمى "أنه تم تخصيص مستشفى ابن الخطيب، وابن القف في جانب الرصافة، ومستشفى الفرات، ودار السلام (في معرض بغداد) ب‍الكرخ لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد".

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