شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال تستأنف رحلاتها الدولية بعد 5 أشهر توقف بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصومال استئناف رحلاتها الدولية من وإلى البلاد بعد 5 أشهر من التوقف، بسبب فيروس كورونا المستجد، وذكر راديو (شابيلي) الصومالي اليوم الثلاثاء أنه سيتم مطالبة الوافدين بإجراء اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل ثلاثة أيام على الأقل من الوصول للصومال. وكانت الصومال قد أوقفت الرحلات الجوية الدولية والمحلية فى مارس الماضى بعد أن سجلت البلاد أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

يشار إلى أن الصومال سجلت حتى أول أمس الأحد 3 ألاف و212 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و93 حالة وفاة.

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