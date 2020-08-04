شكرا لقرائتكم خبر عن "نيابة" الكويت تفتح اليوم تحقيقات مع 10 مشاهير سوشيال متورطين بغسل أموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح النيابة العامة بالكويت اليوم الثلاثاء ملفات مشاهير السوشيال ميديا الـ10 الجدد الذين تسلمت، الخميس الماضى بلاغات ضدهم لتورطهم فى غسل أموال، حيث ستقوم بدراستها وفحصها، تمهيداً لإصدار قراراتها، سواء بتجميد الأرصدة أو منع المتهمين من السفر.وفق "القبس"

وكشف مصدر مطلع، وفق الصحيفة ، أن المشاهير الذين صدرت بحقهم أوامر المنع وتجميد الأرصدة سابقاً، كانت النيابة قد فحصت بلاغاتهم واكتشفت أدلة وقرائن، مبيناً أن الهدف من القرارات هو التخوُّف من فرار أي من المتهمين أو التصرف بالأموال التي ستجري مصادرتها في حال ثبوت التهمة بحكم قضائي نهائي.

ولفت المصدر إلى أن كل دينار يملكه المشاهير في حساباتهم سيُرد ضعفين، وليس فقط سحب تلك الأموال في حال ثبوت التهمة، بمعنى أنه من يملك 10 ملايين سيجري إلزامه برد 30 مليوناً، وهو ما ينص عليه القانون فى البلاد.

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لهذه الأسباب جُمدت أموال المشاهير أكد مصدر مطلع، أن قرار التحفظ على أموال المشاهير وتجميد أرصدتهم قبل مثولهم للتحقيق، يأتي بسبب أن هناك تحريات تثبت تلقيهم أموالاً من الخارج بعيدة عن أجور إعلاناتهم، وهو ما يعد أمراً خطيراً لا يمكن معه تأجيل قرار التجميد والمنع من السفر.

وذكر المصدر أنه من الأسباب التي تجعل الجهات القضائية تصدر مثل تلك القرارات، احتمال استخدام المتهمين أو بعضهم من قبل الخارج لتحقيق أغراض مخالفة للقانون، وبالتالي يعد هذا الأمر خطيراً في حال ثبوته.

وأوضح المصدر أن انتظار ضبط المتهمين وسؤالهم عن التهم قد يسهم في التخلص من أرصدتهم وترتيب أوضاعهم أو هروب بعضهم، ولهذا السبب صدر قرار منعهم من السفر وتجميد أرصدتهم. ..بعضهم لا يعرفون أن الأموال من الخارج .