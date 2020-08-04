شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار فى السعودية وغائم فى الإمارات وحارا بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

السعودية:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة )، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات،أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، و تظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة و رطبا ليلا وصباح " الأربعاء" على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالا، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا.

حركة الرياح .. جنوبية شرقية – شمالية غربية / 18 - 28، تصل إلى 38 كم/س أحيانا.. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط.. و يحدث المد الأول عند الساعة 14:55 و المد الثاني عند 01:31 والجزر الأول عند الساعة 08:08 والجزر الثاني عند الساعة 19:14

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند 10:50 والمد الثاني عند الساعة 22:03 و الجزر الأول عند الساعة 16:50 و الجزر الثاني عند الساعة 04:39 .

Advertisements

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة و نسب الرطوبة العظمى و الصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 43 31 80 20 دبي 39 31 90 25 الشارقة 40 30 90 25 عجمان 38 31 85 30 أم القيوين 38 31 80 30 رأس الخيمة 40 30 85 25 الفجيرة 39 34 60 25 العين 47 33 80 20 ليوا 45 29 60 15 الرويس 43 32 70 15 السلع 46 32 65 20 دلما 42 33 75 30 طنب الكبرى 39 32 75 35 طنب الصغرى 39 32 75 35 أبو موسى 39 32 75 35 .

البحرين:

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم، سيكون حاراً مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق، ولكنه حسن خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحيانا خلال النهار

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر

درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 33 درجة مئوية

الرطوبة النسبية العظمى 60% والصغرى 10%