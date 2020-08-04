شكرا لقرائتكم خبر عن 13 رسالة واردة على جدول أعمال جلسة الأمة الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الكويتى، اليوم، 13 رسالة واردة، تنوعت ما بين رسائل شكر وتهنئة، وطلبات من اللجان لتمديد مدة تكليفها في إنجاز التقارير المكلفة بها.

أول هذه الرسائل كانت من أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم له بمناسبة نجاح العملية الجراحية، التي أجراها وأيضا رسالة من نائب الأمير وولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لأمير البلاد بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وكذلك رسالة من ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم له بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ووفقا لما أوردته صحيفة الجريدة الكويتية، بعث رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل رسالة يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة إلى نهاية دور الانعقاد الحالي حتى يتسنى لها تقديم تقريرها عن "مدی سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G) ومدى توفر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات".

وكذلك طلب رئيس لجنة الشباب والرياضة تمديد تكليف اللجنة بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية وما يشوب عملية التفرغ الرياضي من تجاوزات، على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال شهرين.

ووجه النائب يوسف الفضالة رسالة يطلب فيها مراجعة قرار مجلس الوزراء بمنح مكافآت مالية للعاملين بالصفوف الأمامية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والنظر فيه ليشمل كل من عمل خلال هذه الأزمة ومساواتهم مع الفئات المذكورة.

Advertisements

كما بعث النائب محمد الدلال رسالة يطلب فيها تكليف لجنة تنمية الموارد البشرية بإعداد تقرير بشأن ضوابط وتقييم القياديين في الدولة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال مدة لا تتجاوز شهراً، وقبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وطلب رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في رسالة بعثها الى المجلس منح اللجنة مهلة إضافية لمدة شهر حتى يتسنى لها تقديم تقريرها عن قضية المرور كما طلب رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع منح اللجنة مهلة إضافية مدة شهر، حتى يتسنى لها تقديم تقريرها عن دراسة موضوع قرار وزارة الداخلية بإغلاق باب القيد في الانتخابات، لتعارضه مع فترة الانتخابات التكميلية.

وطلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إحالة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رقم (20) عن الاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية، إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص، وفقاً للمادة (58) من اللائحة الداخلية.

وكذلك بعث رئيس لجنة المرافق العامة بالنيابة رسالة يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بإعداد تقرير متكامل بشأن مدى توافر الأمن الغذائي الزراعي والحيواني، على أن تقدم تقريرها خلال شهرين.

وأيضا بعث رئيس لجنة المرافق العامة بالنيابة رسالة يطلب فيها إحالة الاقتراحين بقانونين المتعلقين برجال الإطفاء إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للاختصاص وفقًا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.

وأدرج على جدول الاعمال تقريرا الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترتين من 1 يناير 2020 وحتى 31 مارس 2020، ومن 1 ابريل 2020وحتى 30 يونيو 2020، عملًا بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.